بمناسبة انتهاء العام الدراسى.. شاركونا بابتكاراتكم فى مشاريع التخرج

كتب رامى محيى الدين

فى إطار حرص اليوم السابع على تشجيع المبدعين والمبتكرين من القراء سواء أكانوا أفرادا أو مجموعات من طلاب الجامعات والمعاهد الفنية، وبمناسبة انتهاء العام الدراسى تفتح صحافة المواطن بابها للطلاب ليشاركوها بابتكاراتهم وإبداعاتهم واختراعاتهم فى مشاريع التخرج.

وتتيح الخدمة للقراء وخصوصا من طلاب الهندسة والمعاهد الفنية إمكانية نشر قصة مشروع التخرج وصور وتكاليف الاختراع بالصور والفيديوهات مع نشر أسماء المشاركين فى العمل والمشرفين عليه.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع " برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.