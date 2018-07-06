بلاغ يتهم مستريح جديد بالاستيلاء على 100 مليون جنيه بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

حرر عدد من أهالى قرية الحدين التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة محاضر يتهمون فيها أحد الأشخاص بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ تصل لـ100 مليون جنيه بحجة توظيفهم فى شركة الكهرباء.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد أحمد البنا رئيس مباحث الأموال العامة، يفيد ببلاغ عدد من الأهالى بإتهام تامر.ع.أ ومقيم قرية الحدين بكوم حمادة بالنصب عليهم فى مبالغ مالية حصل عليها لتوظيفها فى إحدى شركات الكهرباء.

وقال الشاكون فى بلاغهم أن المتهم حصل على مبالغ مالية من العديد من الأشخاص قد تصل لـ100 مليون جنيه، مشيرين إلى أن المتهم قام بالتوقيع على إيصالات أمانة بالمبالغ المالية التى حصل عليها، لافتين أنهم فوجئوا باختفاء المتهم وعدم رده على اتصالتهم، وتحررت المحاضر اللازمة.