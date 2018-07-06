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بكين تعلن فرض رسوم جمركية ردا على الإجراءات الأمريكية

الجمعة، 06 يوليه 2018 09:53 ص
بكين تعلن فرض رسوم جمركية ردا على الإجراءات الأمريكية رئيس الصين
أ ف ب
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 بدأت الصين، الجمعة، فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية للرد بعد فرض واشنطن تعرفات إضافية على العملاق الصيني، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

وقال لو كانج المتحدث باسم وزارة الخارجية "عقب قيام الولايات المتحدة بتطبيق إجراءاتها الجمركية على الصين، دخلت الإجراءات الصينية ضد الولايات المتحدة حيز التنفيذ فورا".

ورفض لو الاعلان عن قيمة السلع الأمريكية التى ستخضع للرسوم لكن وزارة التجارة كانت قد نشرت فى وقت سابق قائمة موازية لقائمة واشنطن التى تشمل ما قيمته 34 مليون دولار من السلع.

وذكرت صحيفة تشاينا ديلى اليومية الرسمية الناطقة باللغة الإنجليزية أن بكين فرضت رسوما جمركية إضافية على بعض المنتجات الواردة من الولايات المتحدة على الفور بعد دخول الرسوم الأمريكية حيز التنفيذ اليوم الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن هيئة الجمارك الصينية قولها إن بكين ستحصل رسوما جمركية على 545 صنفا بقيمة واردات تصل إلى 34 مليار دولار ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية.


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