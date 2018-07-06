بطل قوات خاصة فى تايلاند يلقى حتفه أثناء محاولته إنقاذ "أطفال الكهف"

كتب: محمد محسن أبو النور

سلطت جريدة ديلى ميل البريطانية الضوء على بطل القوات الخاصة السابق التايلاندى الذى حاول إنقاذ أرواح الأطفال العالقين فى كهف وهم عبارة عن فريق كرة قدم ومعهم مدربهم.

ولفتت الصحيفة فى تقرير لها نشرته من خلال موقعها على الإنترنت اليوم الجمعة إلى أن اثنى عشر لاعباً ومدرباً حوصروا فى كهف غمرته المياه فى شمالى تايلاند منذ نحو 12 يوما.

وأوضحت أن سامان كونان، وهو رجل قوات خاصة بحرية ملكية تايلاندية سابق، توفى بعد نفاد الأكسجين فى أنفاق ضيقة ومغمورة بالمياه.

وكان المنقذ البالغ من العمر 38 عاماً يحاول إيصال أسطوانات الأكسجين فى داخل شبكة الكهوف المميتة فى حوالى الساعة الثانية صباحاً عندما اختنق ولقى نهايته.

وقد تم تشييع جثته مع أكاليل الزهور بعد أن حصل على مرتبة الشرف مع ظهور مقطع له بينما يستعد للسفر للانضمام إلى جهود الإنقاذ التى ما تزال متوالية.

وحذر المسؤولون من أن الفرصة السانحة لإنقاذ الأطفال أصبحت الآن "محدودة" وسط مخاوف من سقوط أمطار غزيرة، مع العلم بأنهم يلزمهم الغوص لنحو 30 مترا للنجاة من الكهف.