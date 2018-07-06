بروتوكول تعاون بين المنطقة الحرة وعجمان الإماراتية فى مجال الاستثمار الإعلامى

كتب عبد الحليم سالم

- المستشار محمد عبد الوهاب: يهدف لإنشاء مشروعات استثمارية إعلامية مشتركة.. وتبادل فرص الأعمال والاستثمار

- محمود خليل الهاشمى: مصر رائدة فى مجال الإعلام على مستوى الوطن العربى.. ونعمل على تحقيق تكامل استثمارى إعلامى

وقع المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ومحمود خليل الهاشمى، المدير التنفيذى لمدينة عجمان الحرة الإعلامية، بروتوكول تعاون بين المنطقة الحرة العامة الإعلامية، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومدينة عجمان الإعلامية الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز العلاقات فى مجال الاستثمار الإعلامى بالمناطق الحرة.

ويأتى هذا البروتوكول فى إطار التعاون المثمر وانطلاقا من روح العلاقات الأخوية القائمة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة فى شتى مجالات التعاون المختلفة، ومنها مجالات الاستثمار، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنه لكلا البلدين بما ينعكس إيجابياً على الأوضاع الاقتصادية، وكذلك تحقيق التنمية المستدامة، وتوطيد وتعزيز هذه العلاقات من خلال التعاون فى مجال الاستثمار الإعلامى بالمناطق الحرة، وإدراكاً بأن هذا التعاون من شأنه تبادل الخبرات وإثراء الساحة الاستثمارية والإعلامية بالبلدين.

وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المنطقة الحرة العامة الإعلامية فى مصر من أقدم المناطق الحرة ذات الطبيعة الإعلامية بمنطقة الشرق الأوسط، وبناء على توجيهات الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، تعمل المنطقة على جذب المزيد من الاستثمارات من خلال تقديم المزايا والإعفاءات والحوافز المقررة للمناطق الحرة، وكذا ما تتمتع به من موقع متميز بالقرب من الأماكن الحيوية داخل البلاد وبنية أساسية توفر كل متطلبات الشركات العاملة فى ذلك المجال.

وأشار عبد الوهاب إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى تبادل فرص الأعمال والاستثمار، لتسهيل التعاون فى مجال الاستثمار الإعلامى وإدارة المناطق الحرة الإعلامية فى الحدود التى أقرها قانون الاستثمار، وكافة التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار الإعلامى فى كل من البلدين وإتاحتها لمجتمعى الأعمال بالبلدين بهدف إجراء التوافقات الثنائية بينهما وإنشاء مشروعات استثمارية إعلامية مشتركة، إضافة إلى تبادل المطبوعات والدوريات والدلائل الخاصة بالاستثمار والأعمال، والتى يقوم كل طرف بإصدارها، وتشجيع تبادل بعثات الأعمال ومتابعة تلك الزيارات بين البلدين، وتنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة بالاستثمار الإعلامى وإدارة المناطق الحرة الإعلامية، وكذا تنظيم اللقاءات التوافقية بين المستثمرين والشركات ذات الاهتمام الإعلامى بكلا البلدين، وتشجيع المستثمرين من الطرفين على إبرام اتفاقات تعاون وعقود ومعاهدات فى المجالات الإعلامية فيما بينهم، وتدعيم وتشجيع تبادل الخبرات والمعرفة الفنية، وكذا الفرص التدريبية بين الطرفين المتعاقدين فى مجال الاستثمار الإعلامى والمناطق الحرة وكذا الخدمات المقدمة للمستثمرين.

من جهته أكد محمود خليل الهاشمى، المدير التنفيذى لمدينة عجمان الحرة الإعلامية، أن العلاقة بين مصر والإمارات علاقات أخوة، مشيرا إلى أن مصر تعتبر رائدة فى مجال الإعلام على مستوى الوطن العربى، لذا تعمل مدينة عجمان على الاستفادة من الخبرات المصرية فى هذا المجال وتحقيق تكامل استثمارى فى مجال الإعلام بين البلدين.

وأشار إلى أن مدينة عجمان الحرة الإعلامية تهدف لوضع إمارة عجمان فى موقع بارز فى خريطة المراكز الإعلامية المميزة فى منطقتى الخليج والشرق الأوسط، عن طريق وضع وتنفيذ خطط استراتيجية ملائمة لاستقطاب شركات الإنتاج الإعلامى المتنوعة وشركات الإعلان والترويج السياحي، للعمل فى المدينة الإعلامية وذلك من خلال ما تتمتع به المدينة من أمكانيات كبيرة تأهلها لتحقيق أهدافها.



