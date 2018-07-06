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الجمعة، 06 يوليه 2018 03:50 ص
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النيابة تطالب بسرعة ضبط الشقيق الثالث للمتهم بقتل سائق توك توك فى إمبابة

الجمعة، 06 يوليه 2018 03:00 ص
النيابة تطالب بسرعة ضبط الشقيق الثالث للمتهم بقتل سائق توك توك فى إمبابة قتل-أرشيفية
كتب ــ سليم على
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أمرت نيابة قسم إمبابة، بسرعة ضبط وإحضار الشقيق الثالث للمتهم بقتل سائق توك توك لاصطدامه به بشارع عويس فى دائرة القسم.

كانت النيابة قد أمرت بحبس، المتهم وشقيقه الثانى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهة لهم تهمة القتل.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أنه أثناء زيارة المجنى عليه "سيد.ا.ع" البالغ من العمر 42 عامًا، سائق توك توك، منزل شقيقه بشارع عويس فى إمبابة، وأثناء قيامه بركن التوك توك الخاص به أمام منزل شقيقته، اصطدم بالمتهم "حسن.ع.ال"، 32 سنة، حلوانى، فنشبت بينهما مشادة كلامية، كادت أن تتطور إلى اشتباك بالأيدى، لولا تدخل الأهالى 

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم اشتد غضبه وقرر الاستنجاد بشقيقيه "عبد السلام. ع"، و"كرم.ع"، وعاد مرة أخرى للمجنى عليه واشتبك الثلاثة معه، وقام المتهم بإخراج سلاح أبيض من ملابسه، وطعنه ما أدى لإصابته فى أماكن متفرقه من جسده، ليسقط غارقًا فى دمائه، وفروا هاربين.

وأضافت التحقيقات، أنه بإعداد كمين تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، من القبض على المتهم الأول وشقيقه الثانى، بينما تمكن الثالث من الهرب، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة.

 

 

 

 


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