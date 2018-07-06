المفوضية الأوروبية: اقتراح جديد للاتحاد الأوروبى حول حماية حدوده الخارجية

فيينا (رويترز)

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم الجمعة إن المفوضية ستتقدم باقتراح جديد حول كيفية حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى فى سبتمبر.

وقال يونكر الذى يزور فيينا مع شغل النمسا رئاسة الاتحاد الأوروبى الدورية للأشهر الستة المقبلة "اتفقنا اليوم على أن المفوضية ستتقدم فى سبتمبر باقتراح حول حماية الحدود الخارجية".

وفى وقت سابق قال المستشار النمساوى زيباستيان كورتس إنه يأمل أن يتوصل قادة الاتحاد الأوروبى إلى اتفاق حول تعزيز وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) فى اجتماع غير رسمى فى سالزبورج.