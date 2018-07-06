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المتحدث باسم الحكومة: نستهدف خفض معدل البطالة ليصل إلى 8%

الجمعة، 06 يوليه 2018 09:30 م
المتحدث باسم الحكومة: نستهدف خفض معدل البطالة ليصل إلى 8% السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء
كتب محمد شرقاوى
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قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف خفض معدل البطالة ليصل إلى 8%، وحريصة على أن يكون هناك إدارة مالية جديدة، مؤكدا أنه لأول مرة سيكون هناك فائض فى الموازنة العامة بدون خدمة الدين العام.

وأضاف أشرف سلطان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى حمدى رزق عبر برنامجه " نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الحكومة تشجع على الإنتاج لأنه عنصر هام فى المرحلة القادمة، موضحًا أن حجم الاستثمارات سيصل إلى 25%، وتعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة ودمج الاقتصاد غير الرسمى.

وأوضح أنه سيتم العمل على زيادة حجم الاستثمارات من أجل زيادة معدلات النمو، قائلًا: "برنامج تكافل وكرامة يكفل 3 مليون أسرة بما يعادل 18 مليون فرد، وهناك تطوير فى الفترة القادمة".


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