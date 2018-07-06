video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 يوليه 2018 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكرملين: لا ترتيبات لاتفاق بين بوتين وترامب لسحب القوات الإيرانية من سوريا

الجمعة، 06 يوليه 2018 01:34 م
الكرملين: لا ترتيبات لاتفاق بين بوتين وترامب لسحب القوات الإيرانية من سوريا بوتين وترامب
أ ش أ
إضافة تعليق

نفى ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم الجمعة، أنباء عن الترتيب لاتفاق بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى دونالد ترامب حول سحب القوات الإيرانية من سوريا، خلال لقائهما المرتقب فى هلسنكى 16 يوليو الجارى.

وقال بيسكوف فى مؤتمر صحفى بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "بالتأكيد سيكون الشأن السورى موضوعا لتبادل الآراء، من السهل التنبؤ بذلك"، وأن الجانب الروسى يجهز نفسه لمناقشة هذا الموضوع، لكن الأنباء من قبيل أن بلدين يتناقشان عن بلد ثالث ويتخذان قرارات نيابة عنه، ليست واقعية، "لذا فإن هذه الأنباء لا تطابق الواقع".

كانت تقارير إعلامية أمريكية قد نسبت فى وقت سابق الأسبوع الجارى إلى مصادرها القول إنه خلال القمة الروسية الأمريكية المرتقبة فى هلسنكى، قد يتفق بوتين وترامب على انسحاب القوات المدعومة من إيران من الأراضى السورية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لقاء ترامب وبوتين المنتظر يثير قلق الأمريكيين.. اللقاء المنفرد بين الزعيمين يمثل تحديا لحلفاء أمريكا المستائين من موسكو.. ونيويورك تايمز: مخاوف من تقديم الرئيس الأمريكى تنازلات لنظيره الروسى على غرار "قمة كيم"

قبل قمة "ترامب - بوتين".. مجلس الشيوخ يحرج الرئيس الأمريكى ويؤكد تقرير أجهزة الاستخبارات حول التدخل الروسى.. التقرير يتهم روسيا بمحاولة تقويض العملية الديمقراطية ودعم ترامب.. وتضارب بين مجلسى الشيوخ والنواب

بوتين

ترامب

روسيا

أمريكا

قمة بوتين وترامب




لا تفوتك
إنفوجراف.. الأرقام مابتكدبش.. تعرف على حجم دعم الدولة للوقود

إنفوجراف.. الأرقام مابتكدبش.. تعرف على حجم دعم الدولة للوقود

النائب العام يحدد 6 خطوات لإعادة السيارات المسروقة لأصحابها.. تعرف عليها

النائب العام يحدد 6 خطوات لإعادة السيارات المسروقة لأصحابها.. تعرف عليها

أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ماذا فعل ليوناردو دى كابريو ليتخفى عن المصورين فى حفل الاستقلال الأمريكى؟

ماذا فعل ليوناردو دى كابريو ليتخفى عن المصورين فى حفل الاستقلال الأمريكى؟

"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة