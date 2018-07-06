الكرملين: لا ترتيبات لاتفاق بين بوتين وترامب لسحب القوات الإيرانية من سوريا

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نفى ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم الجمعة، أنباء عن الترتيب لاتفاق بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى دونالد ترامب حول سحب القوات الإيرانية من سوريا، خلال لقائهما المرتقب فى هلسنكى 16 يوليو الجارى.

وقال بيسكوف فى مؤتمر صحفى بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "بالتأكيد سيكون الشأن السورى موضوعا لتبادل الآراء، من السهل التنبؤ بذلك"، وأن الجانب الروسى يجهز نفسه لمناقشة هذا الموضوع، لكن الأنباء من قبيل أن بلدين يتناقشان عن بلد ثالث ويتخذان قرارات نيابة عنه، ليست واقعية، "لذا فإن هذه الأنباء لا تطابق الواقع".

كانت تقارير إعلامية أمريكية قد نسبت فى وقت سابق الأسبوع الجارى إلى مصادرها القول إنه خلال القمة الروسية الأمريكية المرتقبة فى هلسنكى، قد يتفق بوتين وترامب على انسحاب القوات المدعومة من إيران من الأراضى السورية.