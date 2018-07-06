"القوي العاملة": استرداد 11 مليون جنيه الكفالة البنكية لـ625 مصريا بلبنان

كتب محمود راغب

نجح مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوي العاملة ، بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، في استرداد الكفالة البنكية لنحو 625 عامل مصري يعملون في لبنان ، وقيمتها 625 ألف دولار، أي ما يوازي 11 مليونا و125 ألف جنيه مصري، وذلك خلال الفترة من أول يناير حتي أخر يونيو 2018.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر المستشار العمالى بلبنان عادل يوسف، أشار فيه إلي أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة احضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار، يتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل، ولكنه يقوم بتحميلها على العامل مما يشكل عبئا جديداً علي العامل بخلاف أعباء أخرى كثيرة كتكاليف عقد العمل والفيزا، وهذا المبلغ يحق للكفيل استرداده بعد مغادرة العامل للبلاد.

ويناشد المستشار العمالي، العمالة المصرية التي لم تقم باستلام التنازل عن الكفالة المصرفية الخاصة بها التوجه لمكتب التمثيل العمالي لاستلامها، حيث يقوم المكتب بنشر أسماء المستفيدين من هذه التنازلات لعدم معرفتهم بوجود تنازل بأسمائهم من الأصل ، بالإضافة الي تعمد أصحاب العمل والسماسرة اخفاء هذه المعلومة عن العاملين للاستفادة فيما بعد بقيمة هذه الكفالات المصرفية بعد سفر العامل ، أو بعد الابلاغ عن هروب العامل بعد دخوله لبنان بفترة وجيزة.

وأشار إلي أن السفارة المصرية بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي، سبق وأوجبت علي الكفيل قبل الموافقة والتصديق علي استقدام العامل من مصر، خاصة شركات التنظيفات التى تقوم باستقدام العاملين وتشغيلهم في جهات أخرى - تقديم تنازل موثق عن الكفالة البنكية "الألف دولار" لصالح العامل أو من يوكله ، علي أن تحفظ هذه التنازلات بملف خاص بمكتب التمثيل العمالي لحين قدوم العامل إلي لبنان ويتم تسليمه التنازل.

وقد لاقى هذا الحل قبولا وترحيبا من كل أبناء الجالية المصرية بلبنان لإحساسهم بوجود من يساندهم بإجراءات فعلية لها مردود إيجابي علي أرض الواقع.