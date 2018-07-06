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القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريب بحرى مشترك بالبحر الأحمر

الجمعة، 06 يوليه 2018 01:31 م
القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريب بحرى مشترك بالبحر الأحمر القوات البحرية المصرية - أرشيفية
كتب زكى القاضى
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استمرارا لخطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية، تدريبا بحريا مشتركا بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية، والذى استمر لعدة أيام بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والفرنسية.

واشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات التى تضمنت استخدام أساليب حديثة لمواجهة تهديدات الأمن البحرى ومكافحة الإرهاب، وحماية الأهداف الحيوية ضد التهديدات غير النمطية، وتنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشارية نهاراً وليلاً، والتدريب على حماية سفينة ذات شحنة مهمة، والتدريب على أعمال الإمداد بالبحر.

يأتي التدريب فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال البحرى وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات المنفذة للتدريب من الجانبين.

 


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