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القبض على 3 متهمين بسرقة محتويات مخزن مهندس فى الإسماعيلية

الجمعة، 06 يوليه 2018 06:12 م
القبض على 3 متهمين بسرقة محتويات مخزن مهندس فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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نجحت الأجهزة الأمنية بالإسماعلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثان فى القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة أجهزة تكييف وموتور سيارة من داخل مخزن مهندس بطريق كسر القفل.

وتلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ إلى العميد عادل صيام مأمور قسم ثان من "أحمد.غ.ع" 32 عاما، مهندس مدنى، ومقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية باكتشافه سرقة 5 وحدات جهاز تكييف وكباس تكييف مركزى وكمبروسر هواء وموتور سيارة و3 جنوط سيارة من المخزن الخاص به بدائرة قسم ثان الإسماعيلية باسلوب كسر قفل باب المخزن، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4168 لسنة 2018 جنح قسم ثان الإسماعيلية.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد مدحت منتصر رئيس مباحث المديرية ضم العميد محمد طلعت وكيل إدارة البحث الجنائى والمقدم هانى منصور رئيس مباحث قسم ثان ومعاونوه، حيث توصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من المتهم "مصطفى .ك.م"35 عاما عاطل والمتهم "اكرم.م.ت"33 عاما صاحب مخزن خردة والمتهم "عماد.ف.ب"32 عاما فنى تبريد وتكييف جميعهم مقيمين دائرة قسم ثان الاسماعيلية.

وتمكن فريق البحث من القبض على المتهمين، واعترفوا بارتكابهما الواقعة، وبإرشاد المتهم الثانى، تم ضبط جميع المسروقات بالمخزن الخاص به، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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