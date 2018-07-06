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القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة بالمنوفية

الجمعة، 06 يوليه 2018 01:15 ص
القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت وحدة مباحث مركز شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، من القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة بدائرة المركز بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتمكن الرائد أحمد شمس رئيس مباحث مركز شبين الكوم، من القبض على "أحمد.م.أ" مقيم شنوان، عاطل 31 سنة، المتحرى عنه وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش و350 جرام حشيش وطلقة خرطوش ومبلغ مالى 110 جنيهات بقصد الاتجار، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح بقصد الدافع.
 
كما تمكن من ضبط "ياسر.ع.ع" مقيم كفر طنبدى، 35 سنة، عاطل، المتحرى عنه، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش ومبلغ مالى 255 جنيهًا، وطلقة خرطوش وتليفون محمول، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح بقصد الدفاع والتليفون للتواصل مع عملائه. 

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