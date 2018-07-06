القبض على المتهمين باستدراج سائق توك توك والشروع فى قتله بالمنزلة بالدقهلية

كتبت دينا الحسينى

نجحت أجهزة الأمن بالدقهلية فى أقل من 10 ساعات من البلاغ فى التوصل لهوية المتهمين باستدراج سائق توك توك، والشروع فى قتله للسرقة.

وكان اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من المستشفى بوصول وحيد فكرى السعيد أبو النور 20 سنة مصاب بجرح نافذ بالرقبة، وبسؤاله قرر أنه أثناء قيادته للتوك توك بالمنزلة قام شابان باستيقافه وطلبا منه توصيله من المنزلة إلى المطرية مقابل مبلغ مالى كبير، ولدى وصوله إلى ترعة السلام قاما بتهديده بسلاح أبيض مطواة لسرقة التوك توك، ولدى رفضه قاما بطعنه وفرا هاربين.



المتهمان بعد رصدهما من كاميرا مراقبة

ووجه اللواء محمد شرباش، مدير الإدارة العامة لمباحث الدقهلية، بتشكيل فريق بحث لتحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتوصل العقيد سيد خشبة رئيس فرع شمال الدقهلية إلى كاميرات بالمكان، تمكنت من رصد استدراج المجنى عليه وتم تحديد هوية المتهمين، وهما "أحمد إ إ ال" ١٧ سنة عاطل، و"شوقى م ال" 17 سنة سائق توك توك، وباستهدافهما بمعرفة الرائد أحمد السادات رئيس مباحث المنزلة والرائد أحمد فتحى رئيس مباحث مركز المطرية تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، تحرر محضر بالواقعة، وتم عرض المتهمين على النيابة التى استعجلت التقرير الطبى والاستعلام عن حالة المصاب لسماع أقواله.