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القبض على أمين مخزن بشركة بترول اختلس 4 مليون و600 ألف جنيه بالبحر الأحمر

الجمعة، 06 يوليه 2018 12:16 ص
القبض على أمين مخزن بشركة بترول اختلس 4 مليون و600 ألف جنيه بالبحر الأحمر حبس -ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن البحر الأحمر، من القبض على أمين مخزن بشركة مصر للبترول بالغردقة اختلس 4 مليون و600 الف عن طريق عدم تسجيل زيوت وكيماويات فى كروت العهدة والصادر والوارد، وتم تحرير محضر بالواقعة . 
 
كان تبلغ للرائد احمد شلبى رئيس مباحث الأموال العامة بالبحر الأحمر، من المدعو "هشام . ا " مدير إدارة النقل والمشرف على المخازن والمهمات فبشركة مصر للبترول بمنطقة البحر الاحمر – مقيم  بالغردقة استراحة الشركة بمنطقة الفيروز – عمارة رقم 19 – الدور الأول مفادها وجود شبهه  اختلاس وإهدار مال العام بمخازن شركة مصر للبترول الكائنة بالطريق الدائرى الخارجي بجوار سور المطار  خلف المدينة الصناعية – أول الغردقة  قاما بارتكابها المدعو "شعبان . ا "  آمين مخزن بشركة مصر للبترول ومقيم حى التقوى – ثان الغردقة .
 
تم تشكيل لجنة من منطقة البحر الاحمر بناء على قرار مدير عام المنطقة  لجرد تلك المخازن وتبين وجود عجز بالعهدة  من منتجات زيوت وكيماويات الشركة والتي تقدر بمبلغ أربعة ملايين وستمائة  وأربع وسبعون ألف وخمسة وستون جنية  وخمسون قرشا، كما تبين عدم تسجيل أصناف الصادر والوارد بكارت العهدة من حوالى شهرين.
 
عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قسم الأموال العامة من ضبط  المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7643/2018 جنح أول الغردقة. وأخطرت النيابة العامة.
 

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