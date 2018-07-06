القابضة المعدنية: 2.6 مليار جنيه إيرادات شركة الكوك فى 2017-2018

كتب عبد الحليم سالم

قال الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية، إن خطة تطوير شركة النصر لصناعة الكوك تسير قدماً بهدف زيادة الأرباح والإيرادات.

وأضاف نافع، لـ"اليوم السابع"، أن الشركة حققت 2.6 مليار جنيه إيرادات العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى.

وأشار نافع إلى أنه من المتوقع أن تصل إيرادات الكوك إلى نحو 3 مليارات جنيه العام المالى المقبل، لافتا إلى أن نحو ٨٤٤ مليون جنيه منها نتيجة صادرات مستهدفة مقابل صادرات العام المالى المنتهى بلغت أكثر من مليار جنيه.