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الجمعة، 06 يوليه 2018 11:19 م
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القابضة المعدنية: 2.6 مليار جنيه إيرادات شركة الكوك فى 2017-2018

الجمعة، 06 يوليه 2018 11:00 م
القابضة المعدنية: 2.6 مليار جنيه إيرادات شركة الكوك فى 2017-2018 الدكتور مدحت نافع رئيس القابضة المعدنية
كتب عبد الحليم سالم
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قال الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية، إن خطة تطوير شركة النصر لصناعة الكوك تسير قدماً بهدف زيادة الأرباح والإيرادات.
 
وأضاف نافع، لـ"اليوم السابع"، أن الشركة حققت 2.6 مليار جنيه إيرادات العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى.
 
وأشار نافع إلى أنه من المتوقع أن تصل إيرادات الكوك إلى نحو 3 مليارات جنيه العام المالى المقبل، لافتا إلى أن نحو ٨٤٤ مليون جنيه منها نتيجة صادرات مستهدفة مقابل صادرات العام المالى المنتهى بلغت أكثر من مليار جنيه.

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