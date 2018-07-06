الفلك: كوكب الزهرة يقف بجانب "كوكبة الأسد" الإثنين المقبل

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صرح الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد بشأن إقتران النجوم ، فإن أحد أهم هذه الإقترانات هذا العام ستحدث يوم الإثنين المقبل ، وستكون وقوف كوكب الزهرة ثانى كواكب المجموعة الشمسية قربا للشمس ، بجانب نجم المليك (قلب الأسد)، ألمع نجوم كوكبة الأسد، على مسافة أقل من درجة واحدة.

وقال عودة فى تصريح - لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- أن القمر يقترن طوال عام 2018 بهذا النجم على مسافات مختلفة ، عدا شهرى أغسطس وسبتمبر القادمين، مشيرا إلى إنه أحد أشهر رفاق القمر والذى يحتجب خلفه فى بعض الأحيان ، ففى ٥ يناير ، والأول من شهرى فبراير ومارس وفى 28 من شهر إبريل الماضية وقف القمر على بعد درجة واحدة فقط من النجم اللامع ، وبعد ذلك وخلال الشهور التالية وصلت تلك المسافة إلى حدود الدرجات الثلاث.



وتابع أن الدرجة الواحدة هى مقدار ما يغطيه إصبع الخنصر فى السماء، مشيرا إلى أن نجم "الدبران" سيقترن كثيرا (وربما بصورة أفضل من المليك) مع القمر خلال العام الحالى ، وأن أفضل إقتراناته كانت فى شهور يناير وفبراير ومارس الماضية ، حيث تواجد القمر على مسافة أقل من درجة واحدة فقط .