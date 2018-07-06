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"الفرنسية": حريق وراء سقوط طائرة مصر للطيران عام 2016

الجمعة، 06 يوليه 2018 09:16 م
"الفرنسية": حريق وراء سقوط طائرة مصر للطيران عام 2016 طائرة مصر للطيران- أرشيفية
(أ ف ب)
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قال محققون فرنسيون، اليوم الجمعة، إن حريقا فى قمرة القيادة تسبب على الأرجح بسقوط طائرة مصر للطيران فى العام 2016، ما أسفر عن مقتل 66 شخصا كانوا على متنها.

وذكر مكتب حوادث الطيران المدنى الفرنسى، أن المعلومات المستقاة من تسجيلات الرحلة الأخيرة للطائرة تشير إلى "وقوع حريق فى قمرة القيادة انتشر بسرعة ما تسبب بفقدان التحكم بالطائرة".

وفى مايو من عام 2016، أعلنت الشركة المصرية للطيران، اختفاء الرحلة رقم 804 بين مطار شارل ديجول فى فرنسا ومطار القاهرة من الرادار بعد دخولها المجال الجوى المصرى بـ10 أميال وعلى متنها 66 راكبًا.

       

 


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الفرنسية

سقوط طائرة مصر للطيران عام 2016

سقوط طائرة

مصر للطيران




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