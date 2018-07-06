video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 يوليه 2018 02:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الصادرة عام 2017..

الغرفة التجارية: رسوم تصدير الأسماك خفضت الأسعار بين 40 و55% بالأسواق

الجمعة، 06 يوليه 2018 01:04 ص
الغرفة التجارية: رسوم تصدير الأسماك خفضت الأسعار بين 40 و55% بالأسواق أسماك
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

أكدت شعبة الأسماك فى غرفة القاهرة التجارية، أن قرارات فرض رسوم على تصدير الأسماك بواقع 12 ألف جنيه العام الماضى تسبب فى تراجع أسعار الأسماك – الأكثر استهلاكًا فى مصر – بنسبة ما بين 40 إلى 55 % لبعض الأصناف.

وقال أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، إن سعر البلطي في سوق الجملة يتراوح ما بين 18-22 جنيهًا للكيلو ويصل المواطن 26 جنيهًا حاليًا والعام الماضى كان يباع 40 جنيهًا، لافتًا إلى أن قرارات ضبط تصدير الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة  تسببت فى انخفاضات متتالية حتى استقرت الأسعار على الوضع الحالى.

وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق قرر مد العمل بالقرار الوزارى رقم 629 لسنة 2017 بفرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن، لمدة عاما اعتبارا من 24 أغسطس 2017.

وأضاف جعفر لـ"اليوم السابع"، أن سعر البوري ما بين 32-45 جنيه جملة حاليًا وكان يباع العام الماضى ما بين 65 إلى 70 جنيهًا للكيلو، لافتا إلى أن هناك انخفاض ملحوظ فى استيراد الأسماك من الخارج خلال النصف الأول من العام الجارى.

وكشف عن أن سعر الأسماك الماكريل يتراوح بين  18 إلى 30 حسب الحجم فى الجملة وهناك أنواع مثل "الدنيس والقروش والجمبرى بأنواعه" تحركت أسعارها لأنها مرتبطة بالدولار ويتم استيرادها ويكون الاستهلاك الأكبر منها فى الفنادق الكبرى.

وبشأن تأثير إنتاج مزارع بركة غليون، قال جعفر إن غليون أنتجت سمك "لوت ودنيس وأروس" بجانب البلطى والبورى وهى أصناف يتم ضخها  فى أسواق كفر الشيخ ومنها لباقى المحافظات وتساهم فى تحقيق استقرار سعرى بالسوق.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. إطلاق الزريعة فى أول مزرعة سمكية بالوادى الجديد على مساحة 25 فدان

اسعار الاسماك

الغرفة التجارية

اخبار الاقتصاد

الاسماك

وقف تصدير السمك




لا تفوتك
"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

ماذا فعل ليوناردو دى كابريو ليتخفى عن المصورين فى حفل الاستقلال الأمريكى؟

ماذا فعل ليوناردو دى كابريو ليتخفى عن المصورين فى حفل الاستقلال الأمريكى؟

رسائل وداع من روابط الأندية "المنحلة" لتصحيح المسار ..أولتراس أهلاوى: لن نسمح بإستغلالنا.. وايت نايتس: ننسحب التزاماً بالشرعية.. جرين إيجلز : نتمنى أن نظل فى قلوب شعب بورسعيد.. يلو دراجونز : أخبروا التاريخ عنا

رسائل وداع من روابط الأندية "المنحلة" لتصحيح المسار ..أولتراس أهلاوى: لن نسمح بإستغلالنا.. وايت نايتس: ننسحب التزاماً بالشرعية.. جرين إيجلز : نتمنى أن نظل فى قلوب شعب بورسعيد.. يلو دراجونز : أخبروا التاريخ عنا

البابا تواضروس يشارك فى صلاة من أجل الشرق الأوسط بإيطاليا.. فهل يصلى لأول مرة بالفاتيكان؟.. توجهات البابا المنفتحة وعلاقته ببابا روما يكسران خلافات التاريخ.. و"الكاثوليك": الباباوان يجتهدان فى نشر المحبة

البابا تواضروس يشارك فى صلاة من أجل الشرق الأوسط بإيطاليا.. فهل يصلى لأول مرة بالفاتيكان؟.. توجهات البابا المنفتحة وعلاقته ببابا روما يكسران خلافات التاريخ.. و"الكاثوليك": الباباوان يجتهدان فى نشر المحبة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة