الغرفة التجارية: رسوم تصدير الأسماك خفضت الأسعار بين 40 و55% بالأسواق

كتب – إسلام سعيد

أكدت شعبة الأسماك فى غرفة القاهرة التجارية، أن قرارات فرض رسوم على تصدير الأسماك بواقع 12 ألف جنيه العام الماضى تسبب فى تراجع أسعار الأسماك – الأكثر استهلاكًا فى مصر – بنسبة ما بين 40 إلى 55 % لبعض الأصناف.

وقال أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، إن سعر البلطي في سوق الجملة يتراوح ما بين 18-22 جنيهًا للكيلو ويصل المواطن 26 جنيهًا حاليًا والعام الماضى كان يباع 40 جنيهًا، لافتًا إلى أن قرارات ضبط تصدير الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة تسببت فى انخفاضات متتالية حتى استقرت الأسعار على الوضع الحالى.

وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق قرر مد العمل بالقرار الوزارى رقم 629 لسنة 2017 بفرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن، لمدة عاما اعتبارا من 24 أغسطس 2017.

وأضاف جعفر لـ"اليوم السابع"، أن سعر البوري ما بين 32-45 جنيه جملة حاليًا وكان يباع العام الماضى ما بين 65 إلى 70 جنيهًا للكيلو، لافتا إلى أن هناك انخفاض ملحوظ فى استيراد الأسماك من الخارج خلال النصف الأول من العام الجارى.

وكشف عن أن سعر الأسماك الماكريل يتراوح بين 18 إلى 30 حسب الحجم فى الجملة وهناك أنواع مثل "الدنيس والقروش والجمبرى بأنواعه" تحركت أسعارها لأنها مرتبطة بالدولار ويتم استيرادها ويكون الاستهلاك الأكبر منها فى الفنادق الكبرى.

وبشأن تأثير إنتاج مزارع بركة غليون، قال جعفر إن غليون أنتجت سمك "لوت ودنيس وأروس" بجانب البلطى والبورى وهى أصناف يتم ضخها فى أسواق كفر الشيخ ومنها لباقى المحافظات وتساهم فى تحقيق استقرار سعرى بالسوق.