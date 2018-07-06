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الجمعة، 06 يوليه 2018 01:27 م
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العراق: انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة شمال بيجى

الجمعة، 06 يوليه 2018 11:28 ص
العراق: انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة شمال بيجى انفجار - أرشيفية
أ ش أ
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أفاد مصدر أمنى فى محافظة صلاح الدين العراقية اليوم الجمعة بإصابة شخصين جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم شمال بيجى.

وقال المصدر - لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن عبوة ناسفة انفجرت، فى سيارة يستقلها شخصان على الطريق المؤدى إلى قرية الزوية شمال بيجى ضمن محافظة صلاح الدين، مضيفا أن الانفجار أدى إلى إصابة الشخصين بجروح، وأن قوة أمنية نقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج وفتحت تحقيقا بالحادثة .
وفى سياق آخر، أعلنت اللجنة الامنية فى مجلس ديالى، تشكيل لجنة تحقيق عاجلة فى حادثة الطريق السياحى للتحقيق فى جريمة قتل 7 مدنيين بجنوب المحافظة، مؤكدة أن تنظيم داعش يقف وراء الحادث.

 

 


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