العثور على جثة شخص داخل مسكنه بقرية أولاد صقر فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة أولاد صقر العامة بالشرقية، اليوم، برئاسة أحمد نعيم، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، تشريح جثة شخص فى العقد السابع من العمر، عثر عليه متوفى بغرفة نومه، داخل مسكنه بقرية بنى حسن.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغا من مركز شرطة أولاد صقر بالعثور على جثة "مدحت.ا" 60 سنة، مقيم قرية بنى حسن، جثة هامدة داخل غرفة نومه، ولم تتهم أسرته أحدا بالتسبب فى وفاته، وتحرر محضر بالواقعة.

وتوجه أحمد محرم، ومصطفي ممدوح، وكيلا النائب العام بنيابة أولاد صقر، لمنزل المتوفى، لمناظرة الجثة، وقررا انتداب الطب الشرعى للتشريح لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.