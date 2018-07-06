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الصين: سنضطر لاتخاذ اجراءات رد ضرورية ضد الرسوم الأمريكية الجديدة

الجمعة، 06 يوليه 2018 06:37 ص
الصين: سنضطر لاتخاذ اجراءات رد ضرورية ضد الرسوم الأمريكية الجديدة الرئيس الصينى
بكين (أ ف ب)
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أعلنت الصين الجمعة، أنها "مضطرة لاتخاذ إجراءات رد ضرورية"، بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما على ما قيمته 34 مليار دولار من المنتجات الصينية، دون أن طبيعة تلك التدابير.

وصرح متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، فى بيان "تعهدت الصين ألا تكون المبادرة منها لكنها مضطرة الى رد ضرورى من أجل الدفاع عن المصالح الاساسية للبلاد والشعب".

ومع أن المتحدث لم يحدد طبيعة تلك الاجراءات الا ان بكين كانت تعهدت قبلا اتخاذات اجراءات مماثلة عبر فرض رسوم موازية على منتجات تستوردها من الولايات المتحدة.

 


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