الصحة: وفاة 13 مواطنا وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم سيارة نقل مع "ميكروباص" بالمنيا

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، وفاة 13 مواطنا وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم سيارة نقل مع " ميكروباص" بطريق الجيش الصحراوي الشرقى مطلع الشيخ فضل، محافظة المنيا.

وأوضحت وزارة الصحة فى بيان اليوم، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ13 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة إلى مشرحة مستشفي بنى مزار العام.

وأضافت الوزارة ان المصابين تم نقلهم كالتالى مصاب يبلغ من العمر 18 عاما إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل كان يعانى من كسر بالساق اليسرى وتم عمل جبيرة له وخرج من المستشفى خروج تحسن، وآخر تم نقله إلى مستشفى التأمين الصحي يبلغ من العمر 40 عاما لديه اشتباه مابعد الارتجاج وسحجات، ونزيف تحت الام العنكبوتية.

وتابعت الوزارة أنه تم نقل 2 من المصابين إلى مستشفى المنيا العام إحداهما طفلة 7 سنوات تعانى من تجمع دموى بالبطن وكسر بالحوض وتم عمل استكشاف لها، والآخر 9 سنوات لديه اشتباه مابعد الارتجاج وكسر بالساق اليسرى، كما تم نقل2 أخريين إلى مستشفى المنيا الجامعى إحداهما طفلة 10 سنوات تعانى من اشتباه مابعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، والآخر 13 عاما تعانى من كسر بالضلوع وجرح بسيط بالكتف، وتجمع دموى بالبطن.

وأشار إلى أنه فور علم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالحادث وجهت وكيلة الوزارة بالمنيا الدكتورة أمنية رجب ، بمتابعة حالة المصابين وتوفير كافة الرعاية الصحية لهم، حيث قامت الاخيرة بالمرور على كافة المصابين والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت الوزارة أن وزيرة الصحة والسكان، تواصلت أيضا مع عميد طب جامعة المنيا لإرسال فريق طبى من اساتذة الجامعة للتعاون مع استشاري التأمين الصحي، لمناظرة الحالة المحتجزة فى مستشفى التأمين الصحي نظرا لخطورتها.

ونوهت الوزارة أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة، وحالتهم مستقرة ماعدا الحالة المحتجزة بمستشفى التأمين الصحي والتى جار تقديم الخدمة الطبية الفائقة لها.