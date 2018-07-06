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الصحة الأردنية: استقبال 31 مصابا من النازحين السوريين بمستشفى الرمثا الحكومي

الجمعة، 06 يوليه 2018 08:00 ص
الصحة الأردنية: استقبال 31 مصابا من النازحين السوريين بمستشفى الرمثا الحكومي جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
عمان أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، استقبال مستشفى الرمثا الحكومي، اليوم الخميس، 31 جريحًا من النازحين السوريين الذين أصيبوا جراء الاشتباكات المسلحة الدائرة فى مناطقهم.

وقال مدير مديرية الإسعاف والطوارئ بالوزارة الدكتور عماد أبو اليقين إن معظم الحالات كانت حرجة وتعانى من إصابات متعددة فى البطن والصدر والدماغ جراء الشظايا، وكسور وبتر بالأطراف، مما يدل على إصابتهم بأسلحة ثقيلة، مؤكدًا أنه تم إجراء الإسعافات الأولية لهم فى موقع الحادث على المنطقة الحدودية.

وأضاف أبو اليقين - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" - أن المستشفى بدأ باستقبال الجرحى من الأشقاء السوريين منذ 3 أيام، حيث استقبل المستشفى فى اليوم الأول 15 حالة، وفى اليوم الثانى 21 حالة، وفى اليوم الثالث 21 حالة، إضافة إلى 31 حالة اليوم، مشيرًا إلى أن العديد من المصابين كانوا من الأطفال والنساء اللواتى قلن "إنهن تركن أطفالهن داخل الجانب السورى نتيجة موتهم أثناء القصف الجوي".

وأشار أبو اليقين إلى أنه تم اليوم تحويل 6 حالات إلى مستشفيات وزارة الصحة (اليرموك، جرش، الراية، البشير، الأميرة بسمة، الأميرة إيمان) وذلك لعدم قدرة مستشفى الرمثا على استيعابها.

وثمن أبو اليقين الجهود الكبيرة التى تبذلها الكوادر الطبية بوزارة الصحة فى إسعاف الأشقاء السوريين وعلاجهم، حيث تم استدعاء كوادر إضافية من مستشفى البشير والأميرة بسمة وتم إجراء عمليات جراحية طارئة لهم لإنقاذ حياتهم ولم يكن أى مجال لتأجيل العمليات الجراحية لهم لخطورة الحالات، داعيًا المجتمع الدولى للقيام بمسئولياته لإيجاد حل جذرى ونهائى للأزمة السورية.

 


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