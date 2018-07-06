الشرطة العراقية تعلن نتائج المرحلة الثانية من "ثأر الشهداء"

بغداد (أ ش أ)

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، نتائج المرحلة الثانية لعملية "ثأر الشهداء" فى محافظة كركوك.

وقالت القيادة - فى بيان لها، وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية الإخبارية إنها تمكنت من ضبط العديد من الأسلحة والأعتدة وتدمير مضافات كان يستخدمها عناصر تنظيم "داعش" فى عملياتهم الإرهابية.

وأوضحت القيادة أنه تم تفتيش، خلال المرحلة الثانية، ما يقرب من 73 قرية وتدمير 12 مضافة، فضلاً عن العثور على 26 عبوات ناسفة ومعالجتها والعثور 4 على قذائف مدفعية، و57 قذيفة هاون، مضيفة أنه تم ضبط قاعدة صواريخ كاتيوشا وتدمير 12 مسطرة، فضلاً عن تدمير 17 نفقًا.

وأشار البيان إلى أن المؤسسة السويسرية لنزع الألغام "إف إس دي" ، عثرت فى قرية كوديلة على ٢٢ عبوة ناسفة محلية الصنع، وتم تفجير كدس يحتوى على ٢٧٦ عبوة محلية الصنع.

ولفت البيان إلى أن قوة تفتيش القرى والمناطق ضمن منطقة الرشاد ووادى البو خناجر ووادى زغيتون دمرت 6 مضافت وخمس عبوة ناسفة ومسطرة معدة.