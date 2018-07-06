الزعيم الكورى الشمالى يوجه رسالة إلى الرئيس الكوبى السابق راوول كاسترو

هافانا (أ ف ب)

وجه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون رسالة إلى الرئيس الكوبى السابق راوول كاسترو، سلمها مسؤول كبير الخميس فى هافانا، بحسب بيان رسمى مقتضب.

وسلم الرسالة التى لم يكشف مضمونها نائب رئيس حزب العمل الكورى الشمالى رى سو سونغ لكاسترو، السكرتير الأول للحزب الشيوعى فى كوبا، وفق مشاهد بثها التلفزيون الكوبى الرسمى.

وأورد التلفزيون فى نشرته الإخبارية "خلال هذا اللقاء الودى، تجلت علاقات الود التقليدية والعلاقات الممتازة بين الشعبين والحزبين والحكومتين".

وتربط كوبا وكوريا الشمالية علاقات سياسية وثيقة، وفى هذا السياق تؤيد هافانا حلا تفاوضيا للازمة فى شبه الجزيرة الكورية.

وفى 12 يونيو، التقى كيم جونج أون الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى سنغافورة متعهدا التخلى عن السلاح النووى فى شكل كامل فيما أعلنت واشنطن تعليق مناوراتها العسكرية فى المنطقة.