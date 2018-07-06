"الزراعة": حزمة إرشادية لمزارعى الموز لتجنب إصابة المحصول بالأمراض فى يوليو

كتب عز النوبى

أصدرت الادارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية، حزمة من الإجراءات الإرشادية لمزارعى حدائق الموز خلال شهر يوليو الحالى ، لزيادة الانتاج وتجنب إصابة المحصول بالأمراض والآفات.

وكشف تقرير المحاصيل البستانية أن من العمليات مع بدء التزهير في هذا الشهر وهو أنسب فترات التزهير حيث يعطي سباطة كبيرة، قطع الثلث السفلى للشمراخ الزهري عند ظهور الكف، الانتهاء من انتخاب الخلفات فى الوجه البحري والبدء في انتخاب الخلفات التي ستثمر في العام التالي ، وبالنسبة لزراعات الموز بالوجه القبلى ، إزالة أي بزوز جديدة تظهر علي النبات.

وأكد التقرير أنه بالنسبة للتسميد، الأشجار المنزرعة في أراضي الوادى، إضافة الدفعة الثانية من سماد البوتاسيوم بمعدل 500جم / نبات ، الاهتمام بإضافة الأسمدة النيتروجينية مرتين في الشهر بالمعدلات السابقة، رش المزرعة بسماد ورقي عند ظهور أعراض نقص العناصر الصغرى علي النباتات حيث يتم الرش بمخلوط من العناصر الصغرى و اليوريا مكون من 200 جم حديد مخلبي + 100 زنك مخلبي + 100 جم منجنيز مخلبي + 500 جم يوريا / 600 لتر ماء.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة للأشجار المنزرعة في الأراضي الرملية : إضافة 8 كجم نترات نشادر / ف+ 10 كجم سلفات بوتاسيوم / فى خمس مرات أسبوعياً، إضافة سلفات الماغنسيوم ومخلوط العناصر الصغرى بنفس المعدلات ، إضافة حامض الفوسفوريك كما سبق، وبالنسبة لبرنامج الري إحتياجات الفدان من مياه الري 40 ـ 50 م³ / يوم ،برنامج المكافحة ، فحص وإزالة النباتات المصابة بالتورد واستمرار الرش ضد المن.