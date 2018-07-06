"الزراعة" تشكل لجنة للإشراف على مشروع استصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا

كتب عز النوبى

اجتمعت مساء أمس لجنة تقييم مشروع استصلاح 20 ألف فدان غرب غرب المنيا برئاسة الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واتخذت اللجنة 7 توصيات سوف تبدأ فى تنفيذها فورًا، وهى..

1- تحديد تبعية المشروع والهيكل الإدارى والفنى والمالى

2- اعداد مساكن للقائمين والعاملين بالمشروع.

3- توفير العمالة المدربة بالعدد الكافى على إدارة وصيانة أجهزة الرى المحورى.

4- رسم منحنى ملوحة الابار المختارة وذلك لتحديد عدد ساعات التشغيل اليومى وبالتالى التركيب المحصول المناسب.

5- قياس التصرف الفعلى للآبار اثناء تشغيل الأجهزة.

6- قياس تصرفات جهاز الرى المحورى والضغوط وحساب معدلات الرى عند السرعات المختلفة للأجهزة والمتوافقة مع التصرفات الامنة.

7- تقييم مستوى الملوحة الحالية والعناصر الغذائية الميسرة فى عينات سطحية مختارة لوضع برنامج التسميد المناسب لكل محصول.

كما قررت اللجنة تشكيل مجموعة عمل من داخلها للأشراف على تنفيذ هذه التوصيات على ان تشمل كافة التخصصات المطلوبة لتصحيح مسار المشروع على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة اسابيع.

والجدير بالذكر ان وزير الزراعة كان قد اصدر قراراً بتشكيل لجنة من خبراء وزارة الزراعة والجامعات المصرية لتقييم مشروع غرب غرب المنيا وهم دكتور الغريب شبل مدير معهد بحوث البساتين، دكتور عبد العظيم الطنطاوى رئيس مركز البحوث الزراعية السابق، دكتور طاهر بهجت أستاذ المحاصيل المتفرغ بكلية الزراعة عين شمس، دكتور ربيع صادق أستاذ الإنتاج الحيوانى بكلية الزراعة جامعة القاهرة دكتور سعيد شحاته أستاذ الخضر بكلية الزراعة جامعة القاهرة، دكتور عاطف عبد العزيز مدير المعمل المركزى للمزارع العضوية، دكتور حمدى نصر الأستاذ بكلية الزراعة قسم الأراضي، دكتور رمزى ستينو وزير البحث العلمى الأسبق والأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة.

كما ضمت اللجنة الدكتور نبيل محروس أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة القاهرة، دكتور جمعة بكير أستاذ الهندسة الزراعية التركيب المحصولى بكلية الزراعة جامعة القاهرة، دكتور عبد العزيز شتا أستاذ الأراضى بجامعة عين شمس، دكتور عبد الغنى الجندى أستاذ الهندسة الزراعية بجامعة عين شمس، دكتور محمود مدنى رئيس مركز البحوث الزراعية، دكتور نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء.