video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 يوليه 2018 11:17 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الرقابة على الصادرات: 14% زيادة فى صادرات مصر من الجلود خلال مايو 2018

الجمعة، 06 يوليه 2018 10:00 م
الرقابة على الصادرات: 14% زيادة فى صادرات مصر من الجلود خلال مايو 2018 حاويات للتصدير - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق

كشفت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن ارتفاع صادرات الجلود والأحذية بنسبة 14% خلال شهر مايو 2018، لتسجل 9 ملايين دولار، مقابل 8 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وكشف تقرير الصادرات – حصل اليوم السابع على نسخه منه – أن صادرات الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية سجلت انخفاضا خلال شهر أبريل بنسبة 18% لتبلغ ما قيمته 11 مليون دولار مقابل 13 مليون دولار خلال شهر أبريل 2017.

يشار إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2018 بنسبة زيادة بلغت 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث سجلت 8 مليارات و644 مليون دولار مقابل 7 مليارات و432 مليون دولار، فيما حقق حجم التجارة الخارجية لمصر نموا بنسبة 12%، حيث سجل 29 مليارا و357 مليون دولار مقابل 26 مليارا و138 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التصديرى للصناعات الطبية" يطلق مبادرة لمساعدة الشركات الصغيرة على التصدير

هيئة الرقابة على الصادرات والواردات

صادرات الجلود

اخبار الاقتصاد

الصادرات المصرية




لا تفوتك
مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة