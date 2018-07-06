الرقابة على الصادرات: 14% زيادة فى صادرات مصر من الجلود خلال مايو 2018

كتب إسلام سعيد

كشفت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن ارتفاع صادرات الجلود والأحذية بنسبة 14% خلال شهر مايو 2018، لتسجل 9 ملايين دولار، مقابل 8 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وكشف تقرير الصادرات – حصل اليوم السابع على نسخه منه – أن صادرات الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية سجلت انخفاضا خلال شهر أبريل بنسبة 18% لتبلغ ما قيمته 11 مليون دولار مقابل 13 مليون دولار خلال شهر أبريل 2017.

يشار إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2018 بنسبة زيادة بلغت 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث سجلت 8 مليارات و644 مليون دولار مقابل 7 مليارات و432 مليون دولار، فيما حقق حجم التجارة الخارجية لمصر نموا بنسبة 12%، حيث سجل 29 مليارا و357 مليون دولار مقابل 26 مليارا و138 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.