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الرئيس التونسى: ليبيا هى حليفنا الاستراتيجى

الجمعة، 06 يوليه 2018 06:43 م
الرئيس التونسى: ليبيا هى حليفنا الاستراتيجى الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى
تونس (أ ش أ)
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أكد رئيس الجمهورية التونسية الباجى قايد السبسى أن ليبيا هى الحليف الاستراتيجى لبلاده، معربا عن ارتياحه لنتائج الاجتماع التحضيرى المنعقد بتونس بين وزيرى خارجية البلدين للإعداد للجنة العليا المشتركة.

وشدد السبسى عقب لقائه اليوم الجمعة بقصر قرطاج، محمد الطاهر سيالة، وزير الخارجية والتعاون الدولى الليبي، على أهمية دفع التعاون الثنائى وتحقيق التكامل الاقتصادى بين الجانبين خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، بحسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وجدّد التزام تونس بالوقوف إلى جانب ليبيا واستعدادها الدائم للتعاون من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز الأزمة الراهنة، موضحا أنّ الأولوية القصوى هى إعادة الأمن والاستقرار وبناء الدولة الليبية ومؤسساتها، وأكّد أنّ المصلحة المشتركة للبلدين تقتضى التوافق بين مختلف الأطراف الليبية وتغليب مصلحة الشعب الليبى والإسراع بإيجاد تسوية سياسية شاملة لهذه الأزمة بالاستناد إلى المبادرة الثلاثية والاتفاق السياسى والخطة الأممية.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولى الليبى عن تقديره الكبير لمواقف تونس الداعمة والمساندة للشعب الليبى وثمّن الجهود التى تقوم بها من أجل مساعدة الليبيين على الحوار وتحقيق المصالحة والتفرغ لبناء الدولة، معربا عن ثقته فى قدرة تونس على مواصلة لعب دورها الإيجابى لحلّ الأزمة الليبية.

 


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