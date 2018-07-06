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الجمعة، 06 يوليه 2018 01:06 م
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الرئيس الأوكرانى يرحب بقرار الاتحاد الأوروبى تمديد العقوبات ضد روسيا

الجمعة، 06 يوليه 2018 11:05 ص
الرئيس الأوكرانى يرحب بقرار الاتحاد الأوروبى تمديد العقوبات ضد روسيا الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو
أ ش أ
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رحب الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو اليوم الجمعة بقرار مجلس الاتحاد الأوروبى الذى تم التصويت عليه بالإجماع حول فرض عقوبات اقتصادية وقطاعية ردًا على دور روسيا فى زعزعة الأوضاع فى أوكرانيا

وقال بوروشينكو عبر صفحته على موقع تواصل الاجتماعى فيسبوك وفقأ لما ذكرته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، "إننى أرحب بالموافقة بالإجماع على قرار مجلس الاتحاد الأوروبى بتمديد العقوبات الاقتصادية والقطاعية ضد روسيا حتى 31 يناير للعام المقبل". 

وأشار الرئيس الأوكرانى إلى أن المطالب التى نطالب روسيا بها واضحة وهى التنفيذ الكامل لاتفاقات مينسك وسحب القوات الروسية من دونباس ونشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة واستعادة السيطرة على حدود الدولة والإفراج عن السجناء السياسيين الأوكرانيين والرهائن المحتجزين لدى روسيا إلى جانب عودة شبه جزيرة القرم

وكان مجلس الاتحاد الأوروبى قد أعلن أمس الخميس فى بيان عن تمديد الاتحاد عقوباته الاقتصادية ضد روسيا لـ 6 أشهر أخرى، موضحًا أن العقوبات تستهدف قطاعات محددة فى الاقتصاد الروسى وهم قطاعات التمويل والطاقة والدفاع وكذلك ضد قطاع المنتوجات ذات الاستخدام المزدوج للأغراض العسكرية والمدنية.. وبدأت العقوبات فى 31 يوليو 2014 وحُددت حينها المدة لعام واحد


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