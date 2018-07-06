الداخلية تغلق 24 مركزا تعليميا وفضائية غير مرخصة وتحرر 7 آلاف قضية سرقة كهرباء

كتب محمود عبد الراضى

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بشن حملات أمنية مكثفة فى كافة القطاعات الأمنية، لمكافحة كافة صور الخروج عن القانون، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لمواجهة شتى صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (9) قضايا "سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل"، و(2019) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عن ضبط (1108) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية".

ووجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات موسعة فى مجال مكافحة جرائم سرقة التيار الكهربائى وضبط مرتكبيها، أسفرت جهودها عن ضبط (7481) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة.

وأثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (356) قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (5) قضايا متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية فى مجال ضبط كافة المخالفات فى مجال عمل الإدارة وفى مجال إنتهاك حقوق الملكية الفكرية من ضبط (24) قضية (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، حاسب آلى، مطبوعات".