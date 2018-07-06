الداخلية تضبط موظفا اختلس المساعدات المادية المخصصة لأهالى العريش

كتب محمود عبد الراضى

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية فى ضبط سكرتير الوحدة المحلية بمديرية الشئون الاجتماعية بالعريش لاختلاسه المبالغ المخصصة لمحدودى الدخل وغير القادرين، جاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سكرتير الوحدة المحلية بمديرية الشئون الاجتماعية، ومقيم العريش وبحوزته " 137 خاتم مدون على كل منها أحد مستحقى الدعم والضمانات، و37 حوالة بريدية بأسماء مُستحقى تلك الضمانات، وكمية من الاستثمارات الخاصة بصرف مبالغ مالية مٌستحقة لهم".

واعترف المتهم باختلاسه المبالغ المُسلمة له من جهة عمله فى صورة منح مالية تصرف لمستحقيها مُحدودى الدخل والمقيدة أسمائهم بكشوف أهالى إحدى القرى فى رفح .