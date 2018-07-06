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الداخلية تحبط تهريب 77 ألف لتر بنزين وسولار مدعم للسوق السوداء

الجمعة، 06 يوليه 2018 01:18 م
الداخلية تحبط تهريب 77 ألف لتر بنزين وسولار مدعم للسوق السوداء اللواء أنور سعيد مدير شرطة التموين
كتب محمود عبد الراضى
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واصلت شرطة التموين بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية لمراقبة الأسواق، ونجحت فى ضبط 15 قضية مواد بترولية ضبط خلالها 77,706 لتر سولار وبنزين ، و42 قضية ضبط خلالها  3048 أسطوانة.

وأثمرت جهود شرطة التموين، عن ضبط 208 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و21 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و76 قضية فى مجال الغش التجارى.

وضبطت شرطة التموين 644 قضية فى مجال "المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين".

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 23 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و18 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و5 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، وقضيتين فى مجال السلع مجهولة المصدر.

 

 


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