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الخارجية اليمنية: مليشيات الحوثى نهبت 6 مليارات دولار العام الماضى

الجمعة، 06 يوليه 2018 11:07 ص
الخارجية اليمنية: مليشيات الحوثى نهبت 6 مليارات دولار العام الماضى الحوثيين
أ ش أ
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كشفت وزارة الخارجية اليمنية فى الحكومة الشرعية أن مليشيات الحوثى نهبت ما يعادل نحو 6 مليارات دولار خلال العام الماضى.


وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الجمعة "أن هذا المبلغ هو إجمالى عائدات المؤسسات الإيرادية المختلفة بالبلاد، إذ تشمل موارد الضرائب والجمارك، فضلاً عن عائدات المؤسسات الخدمية وأرباح الشركات".

وأوضحت أنه منذ 20 شهراً، توقف الحوثيون عن صرف رواتب الموظفين الحكوميين الخاضعين لهم فى مناطق سيطرتهم، رداً على قيام الحكومة الشرعية بنقل مقر البنك المركزى من العاصمة صنعاء إلى عدن لحماية الاقتصاد الوطنى.

وكان الحوثيون شنوا - فى وقت سابق - حملة تفتيش واسعة على المتاجر وشركات الصرافة ومحطات بيع الوقود فى صنعاء لمنع تداول طبعة جديدة للريال اليمنى من فئتى 500 وألف ريال طبعتها الحكومة الشرعية مؤخراً بعد نقل البنك المركزى إلى عدن.


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