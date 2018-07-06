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الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمناقشة اتفاق للسفر بدون تأشيرة مع اليابان

الجمعة، 06 يوليه 2018 02:49 م
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمناقشة اتفاق للسفر بدون تأشيرة مع اليابان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ
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قال نائب وزير الخارجية الروسى، يفيجينى إيفانوف، اليوم الجمعة، إن بلاده مستعدة لمناقشة اتفاق بخصوص إلغاء تأشيرات السفر للمواطنين اليابانيين الذين يزورون روسيا لفترة قصيرة

وأضاف إيفانوف، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، "نقدم لليابان سبلًا مختلفة لتسهيل نظام التأشيرات على سبيل المثال، النظر فى إمكانية السماح للمجموعات السياحية بدخول روسيا بدون تأشيرة".

وتابع نائب وزير الخارجية الروسى قائلًا "لدينا اتفاقية مماثلة مع الصين وننتظر رد الجانب الياباني".

ولفت إيفانوف إلى أن روسيا مستعدة أن تعمل على التوصل لاتفاق فيما يخص السفر بدون تأشيرة للزيارات التى يقوم بها الروس إلى اليابان لفترة قصيرة، غير أنه قال إن موسكو لا تدرس هذا الأمر فى الوقت الحالى فهذه مجرد خطط.


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