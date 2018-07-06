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الجمعة، 06 يوليه 2018 04:52 م
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الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يتقدم بجبهات المعارك مع الحوثيين.. فيديو

الجمعة، 06 يوليه 2018 04:27 م
الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يتقدم بجبهات المعارك مع الحوثيين.. فيديو الجيش اليمنى
إيمان حنا
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أحرزت قوات الجيش اليمنى مدعومة بقوات التحالف العربى الداعم للشرعية اليمنية تقدما كبيرا على مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين أبرزها ما حققه بالسيطرة الكاملة اليوم على مديرية التحيتا بالحديدة، وجبهة نهم وصعدة .

 

وكانت قوات الجيش اليمنى بدعم من مقاتلات التحالف العربي قد سيطرت اليوم على  مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

 

وأفادت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني اقتحمت مركز مديرية التحيتا، وشنت هجوما واسعا على مواقع المليشيا ونتج عنها خسائر فادحة للحوثيين.

 

وأكدت المصادر أن المعارك لا تزال على أشدها بين الجانبين وسط تقدم متسارع لقوات الجيش الوطني، وفرار جماعي لعناصر مليشيا الانقلاب.

 

وفى صعدة في مديرية باقم شمال صعدة أحرزت القوات اليمنية تقدما كبيرا فى مديرية باقم ومديرية حرض.

 

 

https://youtu.be/QlDdBvcE_Y4

 

 

 


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