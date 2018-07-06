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الجيش اللبنانى يعلن عن إجراء تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكى

الجمعة، 06 يوليه 2018 08:11 م
الجيش اللبنانى يعلن عن إجراء تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكى الجيش اللبنانى - أرشيفية
بيروت (أ ش أ)
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أعلنت قيادة الجيش اللبنانى أن وحدات مختلفة من قوات الجيش، نفذت تمرينات قتالية مشتركة مع فريق تدريب بالجيش الأمريكى فى مجالات الغطس وإتلاف الذخائر والبحث والإنقاذ واعتراض وتفتيش السفن والتعاون العسكرى – المدنى والأدلة الجنائية وطب الغطس.

وذكرت قيادة الجيش اللبنانى أن وحدات من القوات البحرية والجوية وفوجى الهندسة ومغاوير البحر والشرطة العسكرية ومديرية التعاون العسكرى - المدني، شاركوا فى التمرينات القتالية بالتعاون مع فريق التدريب العسكرى الأمريكي، بحضور العميد الركن البحرى حسنى ضاهر ممثلا عن العماد جوزاف عون قائد الجيش، وعدد من ضباط الجيشين اللبنانى والأمريكى، حيث تم إجراء محاكة فرضية قتالية.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأول للجيش اللبنانى، حيث تمده بأكبر كمية من الأسلحة والعتاد العسكرى وأنشطة التدريب بين الدول الغربية والعربية، فى ظل شراكة استراتيجية لمواجهة الإرهاب.

وأجرى مؤخرًا قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استغرقت عدة أيام، بحث فيها مع كبار المسئولين السياسيين والعسكريين الأمريكيين سبل توطيد علاقات التعاون العسكرى بين البلدين، وتعزيز أوجه التنسيق بين جيشى البلدين، والتأكيد على استمرار برنامج المساعدات العسكرية المقدم إلى الجيش اللبنانى لتمكينه من مواكبة الأوضاع الإقليمية المضطربة وحماية الأراضى اللبنانية من خطر الجماعات الإرهابية.

 


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