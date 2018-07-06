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الجيش السورى يقترب من معبر نصيب عند حدود الأردن

الجمعة، 06 يوليه 2018 10:16 ص
الجيش السورى يقترب من معبر نصيب عند حدود الأردن الجيش السورى- أرشيفية
(رويترز)
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أكد قيادى فى التحالف الإقليمى الداعم لدمشق، أن قوات الجيش السورى فى جنوب البلاد تتقدم عند الحدود الأردنية وسيطرت على مجموعة من القرى، وستصل قريبا إلى معبر نصيب الحدودى الاستراتيجي.

وقال القيادى لرويترز، إن الجيش السورى وحلفاءه فى محافظة درعا سيصلون إلى معبر نصيب "خلال وقت قصير".

وقال شهود قرب معبر نصيب على حدود الأردن مع سوريا إنهم رأوا مدرعات ودبابة ترفع العلم الروسى متجهة صوب المعبر اليوم الجمعة.

وذكروا أنهم رصدوا قافلة على طريق عسكرى يؤدى إلى المعبر الذى تسيطر عليه المعارضة، ويتقدم الجيش السورى صوب المعبر منذ أمس الخميس.

 

 

 

 

 

 


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الجيش السورى يتمركز على مقربة من الحدود مع الأردن فى محافظة درعا

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