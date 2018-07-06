البورصة تخسر 12.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بنسبة تراجع 1.4%

كتب هانى الحوتى

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 12.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 898.512 مليار جنيه، بتراجع بنسبة 1.4% عن الأسبوع الماضى.

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 498.243 مليار جنيه إلى 490.316 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 1.6%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 194.616 مليار جنيه إلى 192.409 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 692.860 مليار جنيه إلى 682.725 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.5%.

وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 302 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 306 ألف سند تقريباً.