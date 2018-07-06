البابا تواضروس يغادر مطار القاهرة فى طريقه إلى إيطاليا

كتب هانى عثمان

غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، متجها إلى مدينة بارى الإيطالية على رأس وفد كنسى فى زيارة تستغرق عدة أيام.

من المقرر، أن يحضر البابا والوفد المرافق له، اجتماعا لرؤساء الكنائس والبطاركة فى مدينة بارى الإيطالية، ثم يزور كنيسة سان بالو بعد غد الأحد، ويزور قداسة البابا بعد ذلك الكنائس المصرية في ايبراشيتي روما وميلان ، ويترأس قداسا في كنيسة بولس الرسول ، والتي تعد ثاني أكبر كنيسة كاثوليكية فى إيطاليا.

وسوف يشارك البابا تواضروس في الصلاة المسكونية المشتركة لأجل الشرق الأوسط ، والتي دعا إليها البابا فرنسيس بابا الفاتيكان صباح غد السبت، والذى وجه الدعوة لكل رؤساء الكنائس فى الشرق الأوسط للصلاة من أجل السلام بالمنطقة.