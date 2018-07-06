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الجمعة، 06 يوليه 2018 07:52 م
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"الاجتماع النووى" فى فيينا يؤيد استمرار تصدير نفط وغاز إيران

الجمعة، 06 يوليه 2018 06:24 م
"الاجتماع النووى" فى فيينا يؤيد استمرار تصدير نفط وغاز إيران الرئيس الإيرانى حسن روحانى
فيينا (أ ش أ)
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قالت الدول الموقعة على الاتفاق النووى الإيرانى باستثناء الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إنها تؤيد حق إيران فى تصدير النفط والغاز رغم تهديد العقوبات الأمريكية عقب انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق.

وذكرت 3 دول أوروبية إضافة إلى روسيا والصين فى بيان مشترك مع إيران،أوردته قناة (الحرة) الأمريكية ، أنها لا تزال ملتزمة بالعلاقات الاقتصادية مع طهران، بما فى ذلك استمرار صادرات إيران من النفط والغاز وغيرها من منتجات الطاقة.

واجتمعت هذه الدول باستثناء أمريكا فى فيينا للمرة الأولى لبحث سبل حماية الاتفاق النووى.

يذكر أنه بعد الانسحاب الأمريكى من الاتفاق النووى، أعلنت عدة شركات أوروبية عزمها إيقاف أى صفقات تجارية لها مع طهران، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق أوروبى أمريكى فى هذا الشأن، وهو أمر مستبعد حتى الساعة.

 

 


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