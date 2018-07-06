الاتحاد الأوروبى: الرسوم الجمركية لأمريكا والصين مدمرة للاقتصاد العالمى

بروكسل (أ ش أ)

أعربت مفوضة التجارة فى الاتحاد الأوروبى سيسيليا مالمستروة، اليوم الجمعة، عن قلقها من فرض رسوم جمركية مضادة بين كل من الولايات المتحدة والصين.

وقالت مالمستروم - فى تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، أوردتها قناة (العربية) الإخبارية - "التطورات المقلقة فيما يتعلق بتصعيد الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين مدمرة للاقتصاد العالمى بوضوح..الحروب التجارية سيئة وليس من السهل الفوز فيها".

ودخلت الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات من الصين حيز التنفيذ فجر الجمعة، مما ينذر بانطلاق حرب تجارية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والصين.

من جهتها، أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أنها مضطرة لاتخاذ إجراءات رد ضرورية بعد خطوة الولايات المتحدة، متهمة واشنطن بإطلاق أكبر حرب تجارية فى التاريخ الاقتصادى.