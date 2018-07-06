الإليزيه: ماكرون يزور روسيا الثلاثاء لدعم منتخب فرنسا فى دور نصف النهائى لكأس العالم

باريس (أ ش أ)

أعلنت الرئاسة الفرنسية الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيقوم الثلاثاء، المقبل برحلة ذهاب وعودة فى نفس اليوم، دون أى لقاءات دبلوماسية، لمدينة "سانت بطرسبرج" بروسيا لتشجيع منتخب فرنسا فى مباراة نصف النهائى لبطولة كاس العالم لكرة القدم.

وكان ايمانويل ماكرون أعلن، خلال زيارته "لسانت بطرسبرج" فى 25 مايو، انه سيعود الى روسيا اذا اجتازت فرنسا دور الثمانية للمونديال و هو ما حدث اليوم بعد أن فاز منتخب الديوك اليوم الجمعة على أوروجواى 2-0.

كما تنبأ ماكرون فى 20 يونيو الماضى بفوز منتخب فرنسا بكأس العالم لما يمتلكه من امكانات كبيرة.

وستواجه فرنسا فى الدور القادم الفائز من مباراة منتخبى البرازيل وبلجيكا فى المباراة الثانية فى دور الثمانية.