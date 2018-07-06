video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 يوليه 2018 02:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: غدا طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الجمعة، 06 يوليه 2018 12:16 م
الأرصاد: غدا طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
أ ش أ:
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 38

وسط الدلتا 25 37

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 32

مطروح 23 30

السلوم 22 31

سيوة 24 40

بورسعيد 24 32

دمياط 25 32

العريش 23 34

رفح 22 34

الإسماعيلية 24 38

السويس 25 37

رأس سدر 26 39

نخل 20 37

نويبع 27 38

طابا 24 37

كاترين 18 32

الطور 27 35

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 29 39

مرسى علم 29 36

الفيوم 24 38

بنى سويف 24 38

المنيا 23 38

أسيوط 26 38

سوهاج 26 39

قنا 27 40

الأقصر 27 41

أسوان 29 41

أبوسمبل 28 40

الوادى الجديد 25 40

شلاتين 28 40

ابو رماد 29 39

راس حدربة 29 38

حلايب 30 37

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 32 44

المدينة 30 43

الرياض 30 43

المنامة 32 40

أبوظبى 33 46

الدوحة 33 41

الكويت 35 47

دمشق 17 37

بيروت 26 31

عمان 18 33

القدس 19 31

غزة 24 32

بغداد 29 47

مسقط 32 36

صنعاء 14 28

الخرطوم 27 39

طرابلس 23 30

تونس 21 32

الجزائر 21 30

الرباط 18 27

نواكشوط 22 27

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 16 32

اسطنبول 21 29

إسلام أباد 26 39

نيودلهى 29 39

جاكرتا 22 34

بكين 24 31

كوالامبور 23 32

طوكيو 24 29

أثينا 23 33

روما 19 32

باريس 18 30

مدريد 19 34

برلين 14 26

لندن 17 29

مونتريال 17 26

موسكو 14 22

نيويورك 17 27

واشنطن 17 29


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

احوال الطقس

درجات الحرارة

الارصاد

اخر الاخبار

اخبار مصر

مصر اليوم




لا تفوتك
إنفوجراف.. الأرقام مابتكدبش.. تعرف على حجم دعم الدولة للوقود

إنفوجراف.. الأرقام مابتكدبش.. تعرف على حجم دعم الدولة للوقود

النائب العام يحدد 6 خطوات لإعادة السيارات المسروقة لأصحابها.. تعرف عليها

النائب العام يحدد 6 خطوات لإعادة السيارات المسروقة لأصحابها.. تعرف عليها

أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ماذا فعل ليوناردو دى كابريو ليتخفى عن المصورين فى حفل الاستقلال الأمريكى؟

ماذا فعل ليوناردو دى كابريو ليتخفى عن المصورين فى حفل الاستقلال الأمريكى؟

"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة