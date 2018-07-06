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الأردن: 43 سوريا دخلوا مستشفيات ومراكز الصحة نتيجة حريق مصنع كبريت

الجمعة، 06 يوليه 2018 07:18 م
الأردن: 43 سوريا دخلوا مستشفيات ومراكز الصحة نتيجة حريق مصنع كبريت العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
عمان (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، أن عدد السوريين الذين راجعوا مستشفيات ومراكز الوزارة نتيجة حريق مصنع الكبريت فى المنطقة الحرة الأردنية السورية، بلغ 43 حالة.

وقالت الوزارة - فى بيان اليوم - أن 12 حالة من السوريين المقيمين فى منطقة كوم الرف الأردنية راجعت قسم الإسعاف والطوارئ فى مستشفى البادية الشمالية نتيجة سحب الدخان فوق المنطقة الأردنية المحاذية للحدود السورية.

وأشارت إلى أن الحالات كانت تشكو من ضيق تنفس وأعراض تحسس الجهاز التنفسى حيث تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفى دون الحاجة لإدخالهم.

وأوضحت الوزارة أنه إثر تجدد الحريق منتصف ليلة امس راجعت 15 حالة مركز صحى ام القطين و13 حالة راجعت مركز صحى المكيفتة و3 حالات راجعت إسعاف مستشفى البادية الشمالية وجميعهم يشكون ذات الأعراض وعولجوا فى الأماكن التى راجعوها.

 


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