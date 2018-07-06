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الأحد.. تلقى طلبات التدريب على "الخدمات البترولية" مجانا بمكافأة 2300 جنيه

الجمعة، 06 يوليه 2018 11:14 ص
الأحد.. تلقى طلبات التدريب على "الخدمات البترولية" مجانا بمكافأة 2300 جنيه محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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تبدأ وزارة القوى العاملة بعد غد الأحد، وحتى الخميس المقبل، قبول طلبات الدفعة الخامسة من الراغبين فى التدريب من الذكور والإناث من جميع محافظات الجمهورية بشركة شلمبرجير على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار.
 
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن التدريب يتم مجانا لمدة 4 أشهر، فضلا عن منح المتدرب مكافأة مالية قدرها 1300 جنيه شهريا طوال فترة التدريب، بالإضافة إلى 1000 جنيه بدل إقامة للمغتربين من خارج محافظات القاهرة الكبرى.
 
وأوضح "سعفان" أنه يشترط فى المتقدم للتدريب أن يكون من خريجى المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ 3 و5 سنوات" والمعاهد الفنية الصناعية والجامعة العمالية دفعات 2014 و2015 و2016 و 2017، مع الإلمام باللغة الإنجليزية، وألا يتجاوز السن عن 30 عاما فى تاريخ التقديم، فضلا عن التفرغ الكامل طول مدة التدريب.
 
وكشف "سعفان" عن أنه يمكن للمتقدم تقدم المستندات المطلوبة من خلال الموقع الالكترونى للوزارة على الرابط التالى: www.manpower.gov.eg/ter_petrol.html، أو التقدم بالطلبات باليد مرفقا بها السيرة الذاتية بما لا تزيد عن صفحة واحدة بالعنوان، وتاريخ الميلاد، والتليفون، والخبرات، وصورة من المؤهل الدراسى، ومن بطاقة الرقم القومى، والموقف من التجنيد أو الخدمة العامة، وذلك بمقر وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر خلال الفترة المشار إليها، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط.
 
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إجراء البرنامج التدريبى بمراكز التدريب ومواقع عمل شركة شلمبرجير،، والتأمين على جميع المتدربين من أخطار الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى أو الإصابة، وسوف يمنح المتدرب بعد اجتياز الدورة شهادة معتمدة من الوزارة والشركة، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة.
 

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القوى العاملة

التدريب

الخدمات البترولية




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