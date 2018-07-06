اعتقال نجل رئيس جنوب إفريقيا السابق زوما لتورطه فى تهم تتعلق بالفساد

بريتوريا ( أ ش أ )

ذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الجمعة، أن نجل رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما تم اعتقاله أمس فى مطار جوهانسبرج الرئيسى للاشتباه فى تورطه بقضية فساد.

وأوضحت القناة أن "دودوزان زوما"، الذى تم اعتقاله إثر عودته إلى جنوب إفريقيا لحضور جنازة شقيقه، سيحاكم بعد أيام بتهم منفصلة تتعلق بالقتل لصلته بحادث سيارة مميت عام 2014 حيث اصطدمت سيارة تابعة لأسرة زوما بأخرى ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة آخر توفت لاحقاً فى المستشفى.

يُشار إلى أن زوما، الذى استقال من منصبه فى 14 من فبراير الماضى تحت ضغط من حزبه "المؤتمر الوطنى الإفريقي"، يواجه تهماً بالاحتيال والكسب غير المشروع وغسيل الأموال. وتتعلق التهم الموجهة إلى زوما بصفقة أسلحة ترجع إلى تسعينيات القرن الماضى عندما كان زوما نائباً للرئيس آنذاك، فيما ينفى زوما ارتكابه أى مخالفات.