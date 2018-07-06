تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، تقريراً تفصيلياً عن استعدادات الإدارة المركزية لشئون الرى المصرى بالسودان لموسم الفيضان للعام المائى 2019/2018.

جاء التقرير بناءً على توجيهاته لقطاع مياه النيل والإدارات الخارجية التابعة له، وبصفة خاصة الإدارة المركزية للرى المصرى بالسودان، نحو اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة القياسات والأرصاد المائية، وتكثيف عمليات القياس بالروافد المختلفة للنهر لمتابعة حالة الفيضان.

وأكد التقرير استمرار جهود الإدارة المركزية لشئون الرى المصرى بالسودان فى أداء مهامها المنوطة بها على الوجه الأكمل .

وفى هذا الصدد، وجه عبد العاطى، للرى المصرى بالسودان، باتخاذ عدة إجراءات، تمثلت فى مراجعة وصيانة جميع المواعين والوحدات النهرية، والتأكد من جاهزيتها لموسم الفيضان، وسلامة المقاييس على نهر النيل، وروافده، وإعادة تأهيلها وصيانة بعضها وربطها مساحياً، والتأكد من عمل أجهزة الرصد والقياس بدقة وكفاءة، وإتمام أعمال المعايرة الفنية لضمان جودتها فى القياس، وإجراء الصيانة اللازمة للسيارات التابعة للمحطات، وكذلك شحذ همم العاملين بالمحطات استعدادًا لموسم الفيضان .

من جهته أكد الدكتور أحمد بهاء، رئيس قطاع مياه النيل، استمرار التعاون الفنى والتنسيق مع الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل ووزارة الموارد المائية والرى والكهرباء بالسودان، وتبادل المعلومات والبيانات الهيدرولوجية لمحطات الرصد التابعة للرى السودانى، لتجميع وإرسال البيانات اليومية، حتى يتمكن المسئولون بقطاع مياه النيل والوزارة من المتابعة الدقيقة للسمات الهيدرولوجية، وتقدير حجم الفيضان لهذا العام المائى.

وأشار التقرير إلى الاعتماد على أحدث أجهزة القياس للتصرفات المائية مثل جهاز ADCP بالمحطات المختلفة، مع تكثيف القياسات فى موسم الفيضان الذى يبدأ بالسودان اعتباراً من شهر يوليو، والتأكيد على استمرارية وكفاءة غرفة العمليات بالرى المصرى بالسودان، لمتابعة أحوال الفيضان، كما تم رفع درجة الاستعداد بالورش بتفتيش رى الشجرة من سيارات ومعدات إصلاح لمواجهة أى ظروف طارئة قد تحدث أثناء الفيضان.

وأشار التقرير إلى صدور توجيهات نحو متابعة مهندسى أعمال محطات قياس التصرفات، للتأكد من العمل بانتظام ولسرعة حل أى مشكلات قد تواجههم أثناء أعمال القياس، والتأكيد المستمر على تدريب العاملين بمحطات القياس على استخدام سترات النجاة وجميع معدات الأمان، التى تضمن عدم حدوث أى حوادث بسبب سرعة مياه الفيضان أثناء القياس، فضلاً عن سرعة الانتهاء من صيانة جميع المعدات المستخدمة المساعدة فى القياس بالمحطات (وايرات – اوناش – ماكينات لحام ... الخ) والتأكد من صلاحيتها لمواجهة موسم الفيضان.

جدير بالذكر أن الرى المصرى بالسودان تأسس فى نوفمبر عام 1904 بمهام رئيسية، متمثلة فى تجميع والحصول على بيانات هيدروليكية منتظمة لروافد نهر النيل، لإمكان القيام بالتنبؤ بحالة وإيراد النهر، وللإعداد لمشروعات زيادة إيراد النيل من خلال استقطاب بعض من الفواقد المائية بأحواضه الفرعية، وحرصت الإدارة المركزية لشئون الرى المصرى بالسودان على إتمام جميع الاستعدادات لاستقبال موسم الفيضان لهذا العام، خاصة خلال أشهر ذروته فى أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، من خلال التركيز على كافة أعمال الرصد والقياس والتحليل وتجميع البيانات من محطات الرصد المنتشرة على طول النهر و روافده بالسودان وجنوب السودان و تحديث كافة البيانات بصورة رقمية.