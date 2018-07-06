الرئيسية أخبار عاجلة إنفوجراف.. الأرقام مابتكدبش.. تعرف على حجم دعم الدولة للوقود الجمعة، 06 يوليه 2018 01:33 ص محطة وقود – صورة أرشيفية إضافة تعليق اليوم السابع يرصد بإنفوجراف حجم دعم الدولة للوقود بكافة مشتقاته. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. البنك الدولى وصندوق النقد يشيدان ببرنامج الإصلاح المصرى: قصة نجاح.. يؤكدان: خفض التضخم والبطالة وتقليص مستويات العجز فى الحساب الخارجى والمالية العامة.. الاستمرار فى إصلاح دعم الوقود يسهم فى تخفيض عجز الموازنة الوقود اسعار الوقود اسعار البنزين السولار دعم الوقود اخبار عاجلة اخبار مصر "البترول": نبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية بنهاية العام المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية" المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه حقيقة حكم الإدارية العليا بشأن "ضباط الشرطة الملتحين".. المحكمة لم تأمر بإعادتهم للعمل.. وتؤكد: إطلاق اللحية ذنباً إدارياً لا يجب التهاون فيه.. وتضع مبادئ جديدة للتعامل مع هؤلاء الضباط محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ225 مليون يورو.. ومبابى يهدد الصفقة شاهد.. أغلى فيلا فى العالم تستعد لاستقبال كريستيانو رونالدو لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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